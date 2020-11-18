Kırklareli'nde bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Demirköy ilçesinde bir köy karantinaya alındı.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Balaban köyü için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.
Kararın, gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu ifade edilen açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
- Kaynak: AA
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