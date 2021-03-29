Kırklareli'nde bir otomobilde Roma dönemine ait tarihi eserler bulundu - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilde, Roma dönemine ait olduğu belirlenen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, A.A. yönetimindeki otomobili ilçe girişinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 325 sikke, insan figürlü minyatür madeni heykel, hayvan figürlü minyatür madeni heykel, mühür, 5 yüzük, madeni ok ucu ve 5 madeni obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A'nın tarihi eserleri satmak amacıyla İstanbul'a gittiği öne sürüldü.
Buluntuların Roma dönemine ait olduğu tespit edildi.
Kaynak: AA
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