Kırklareli'nde bir otomobile gizlenmiş motosiklet yedek parçaları ele geçirildi - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş motosiklet yedek parçaları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Hamitabat köyünde bir otomobilde lüks motosikletlere ait çok sayıda yedek parça olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler N.Ç'nin otomobilinde yaptığı aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 23 lüks motosiklet yedek parçası buldu.

Olayla ilgili N.Ç. gözaltına alındı.