Kırklareli'nde bir tırda 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde bir tırda 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi

22.06.2022 17:14

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Babaeski ilçesine sahte gübre getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Büyükmandıra beldesinde Ö.E. (45) idaresindeki tırda yaptığı aramada, 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi.

Ankara ve Eskişehir'den temin edildiği belirtilen gübrelerin çiftçilere normal fiyatının yarı fiyatına satıldığı belirlendi.

Olayla ilgili sürücü ve olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde bir tırda 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde bir tırda 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi - Son Dakika
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