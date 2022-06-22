Olayla ilgili sürücü ve olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde bir tırda 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi - Son Dakika

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