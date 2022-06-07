Kırklareli'nde bitkin halde bulunan kaya kartalı koruma altına alındı

Lüleburgaz ilçesinde çoban tarafından bitkin halde bulunan kaya kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Ovacık köyünde sürüsü için meradan ot toplayan bir çoban, bitkin halde bulduğu uçamayan kaya kartalını köy muhtarı İlyas Tokatlı'ya getirdi.

Kartala bir gece kendi evinde bakan Tokatlı, daha sonra durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Muhtardan alınan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, kaya kartalını koruma altına aldı.

Tokatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kartalın bakımını bir gece kendi evinde yaptığını anlatarak, "Bakımını yaptık ama yemiyordu. Kanadında bir problemi var sanki. Ben bu kadar büyüklükte bir kartal ilk defa görüyorum. İnşallah sağlığına kavuşur ve doğaya salınır." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç da kartalın iri gagası ve büyüklüğü ile dikkat çektiğini ifade etti.