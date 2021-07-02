Kırklareli'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı - Son Dakika

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Panayır İskelesi mevkisinde serinlemek için denize giren S.Ş, boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu fark eden vatandaşlar suya girerek S.Ş'yi karaya çıkardı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırılan kişi, tedavi altına alındı. S.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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