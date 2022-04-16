Kırklareli'nde bu hafta 264 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 264 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele, İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin ekipleri, 10-15 Nisan'da kentin giriş ve çıkışlarında düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler Afganistan, Filistin, Suriye, Fas ve Tunus uyruklu 264 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Göçmenlerin geçişine organizatörlük yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı, 12 araca el konuldu.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????