Kırklareli'nde buğdayda yüksek verim bekleniyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde buğdayda yüksek verim bekleniyor

30.03.2022 13:55

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, bu yıl yağışlara bağlı olarak buğdayda yüksek verim beklediklerini söyledi.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, bu yıl yağışlara bağlı olarak buğdayda yüksek verim beklediklerini söyledi.

Şaylan, AA muhabirine, bu yıl yağışlara bağlı baraj ve göllerin dolduğunu, sulamanın rahatlıkla yapılabileceğini belirtti.

Yeterli yağış alan buğdayın güzel geliştiğini anlatan Şaylan, "Havalar da iyi giderse buğdayda üst seviyede verim alacağımıza inanıyorum. Buğdayda önemli olan nisan ve mayıs aylarında yağmurun düşmesi. Beklediğimiz yağışları alırsak bu sene gerçekten üst seviyede rekolte olacağını tahmin ediyoruz. Nisan ve mayıs yağışları ayçiçeğini de etkileyecek. İnşallah iyi bir sene geçiririz, kaliteli ürün alırız." dedi.

Şaylan, buğdayın kök yapısının geçen yıla göre daha güzel olduğunu ifade etti.

Bu sene sert bir kış yaşandığına dikkati çeken Şaylan, şöyle konuştu:

"Buğday önceki senelere göre gelişimini yavaş tamamladı. Buğdayın en üst seviyede randıman verebilmesi için üşümesi gerekiyor. Bu sene buğday onu da kardeşlenmeyi de çok güzel yaptı. Havaların ısınması ve yağışların gelmesiyle buğdayda bu sene verimin yüksek olacağına inanıyorum."

Kırklareli'nde buğdayda yüksek verim bekleniyor
Kırklareli'nde buğdayda yüksek verim bekleniyor
Kırklareli'nde buğdayda yüksek verim bekleniyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde buğdayda yüksek verim bekleniyor - Son Dakika


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