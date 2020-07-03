Kırklareli'nde Bulgar polisince darbedildikleri öne sürülen 10 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde Bulgar polisince darbedildikleri öne sürülen 10 sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde yakalanan 10 sığınmacı, Bulgar polisince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

Kırklareli'nde yakalanan 10 sığınmacı, Bulgar polisince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

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Jandarma ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Dereköy ile Şükrüpaşa köylerinde yaptıkları kontrollerde Lübnan, Fas, Mısır ve Suriye uyruklu 10 sığınmacıyı yakaladı.


Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Sığınmacılar, ifadelerinde sınır tellerini geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyası alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.


Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli, Jandarma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:31 Kaynak: AA

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