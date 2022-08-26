Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Demirköy ilçesine bağlı Beğendik köyü Bulgaristan sınır hattında yabancı uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Alınan ifadeler doğrultusunda, 1 arkadaşlarının daha bulunduğunu, Mutlu deresinde kaybolduğunu ve boğulmuş olabileceğini beyan ettiler. Bunu üzerine jandarma ekipleri dere yatağında arama başlattı. Arama sonucu Afganistan uyruklu olduğu belirtilen 1 erkek cesedi Türkiye sınırları içerisinde su altında bulundu.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Kırklareli, Afganistan, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bulgaristan sınırında kaçak göçmenin derede boğulmuş cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.