Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu.
Bulgaristan'a sınır olan Çağlayık köyü civarındaki arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, çevre güvenliği alarak incelemelerde bulundu.
Ekipler, hareketsiz yatan kişinin ilk belirlemelere göre donarak hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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