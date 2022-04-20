Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu

20.04.2022 18:57
Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu

Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu.

Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu.

Bulgaristan'a sınır olan Çağlayık köyü civarındaki arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, çevre güvenliği alarak incelemelerde bulundu.

Ekipler, hareketsiz yatan kişinin ilk belirlemelere göre donarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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