Kırklareli'nde "sınırdan planörle uyuşturucu kaçakçılığı" davasında karar verildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde "sınırdan planörle uyuşturucu kaçakçılığı" davasında karar verildi

27.07.2022 21:11
Kırklareli'nde "sınırdan planörle uyuşturucu kaçakçılığı" davasında karar verildi

Kırklareli'nde, Bulgaristan sınırından planörle uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasına ilişkin 7'si firari 22 sanık hakkında karar verildi.

Kırklareli'nde, Bulgaristan sınırından planörle uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasına ilişkin 7'si firari 22 sanık hakkında karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "uyuşturucu ticareti, silahlı örgüt kurmak ve silahlı örgüte üye olmak" suçlarından yargılanan 9'u tutuklu 15 sanık katıldı.

Gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı 21 Mart 2022 tarihinde görülen duruşmada verdiği esas hakkında mütalaayı tekrar etti.

Savcı, mütalaasında, örgüt lideri olduğu ileri sürülen tutuklu sanık S.Ö. hakkında "uyuşturucu ticareti" ile "silahlı örgüt kurmak" suçlarından 38 yıla kadar, R.Ö, N.E, İ.D, A.K, Y.Y, H.Y, S.Y, V.Y. ile K.C. hakkında "uyuşturucu ticareti" ile "silahlı örgüte üye olmak" suçlarından 34 yıla kadar, E.Y, E.Ş, E.K. ve C.Ç. hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, sanık Ş.A'nın ise tüm suçlardan beraatini istedi.

Duruşmada, operasyonlara ve teknik takiplere katılan polis memurları tanık olarak dinlenirken, sanıkların ve avukatlarının da savunmaları alındı.

Bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Hüseyin Gedik, heyetin kararını açıkladı. Gedik, "uyuşturucu ticareti" suçundan S.Ö ve İ.D hakkında 30 yıl, aynı suçun alt maddeleri ve sanık eylemleri göz önünde bulundurularak tutuklu sanıklar S.Y'nin 22 yıl 6 ay, E.Y'nin 9 yıl 4 ay 15 gün, V.Y'nin 14 yıl 22 gün, E.Ş'nin 11 yıl 8 ay, H.Y'nin 26 yıl 3 ay, A.K, E.K, K.C, ve C.Ç'nin ise 21'er yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Tutuksuz sanık C.Ç'nin hükmen tutuklanmasına karar verildiğini belirten Gedik, diğer sanıklardan Ş.A, R.Ö, Y.Y ve N.E. hakkında tüm suçlardan beraat, haklarında hüküm kurulan tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan da beraat kararı verildiğini kaydetti.

Olay

Kırklareli'nin Dolhan köyünde 21 Ocak 2020 tarihinde planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen içerisinde 52 kilogram skunk uyuşturucu bulunan 6 çanta ele geçirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yapmıştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 15 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yapılan yargılama sürecinde de tutuklu 3 sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Üçü yabancı uyruklu firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Yargılama sürecinde Çanakkale Hava Radar Komutanlığından istenen rapora göre Romanya'dan kiralandığı tespit edilen planör ile 3 kez Türk hava sahasına izinsiz giriş yapıldığı, ilk iki girişte keşif uçuşlarının yapıldığı, son faaliyetinde ise Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan planörün, Dolhan köyündeki ormanlık alanda alçaldığının tespit edildiği yer alıyordu.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Bulgaristan, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde "sınırdan planörle uyuşturucu kaçakçılığı" davasında karar verildi - Son Dakika
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