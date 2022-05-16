Kırklareli'nde çaldıkları eşyaları açtıkları mağazada satan 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde çaldıkları eşyaları açtıkları mağazada satan 5 zanlı yakalandı

16.05.2022 16:23
Kırklareli'nde çaldıkları eşyaları açtıkları mağazada satan 5 zanlı yakalandı

Kırklareli'nde çaldıkları malzemeleri açtıkları ikinci el eşya mağazasında satan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırklareli'nde çaldıkları malzemeleri açtıkları ikinci el eşya mağazasında satan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Armağan köyündeki çiftlikten hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu, tehdit, cinayet ve yaralama gibi suçlara da karışan 5 zanlıyı tespit etti.

Ekipler, takibe aldıkları şüphelileri aynı köydeki başka çiftlikte hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çiftlikten çalınan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin çaldıkları ve başkalarından satın aldıkları çalıntı eşyaları ikinci el eşya mağazası açarak sattıkları tespit edildi.

Zanlılardan A.Y, E.K. ve B.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.C. ile A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi, Kırklareli, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde çaldıkları eşyaları açtıkları mağazada satan 5 zanlı yakalandı - Son Dakika


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