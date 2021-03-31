Kırklareli'nde cami şadırvanlarındaki muslukları çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde cami şadırvanlarındaki muslukları çalan 3 şüpheli yakalandı

31.03.2021 18:27
Kırklareli'nde cami şadırvanlarındaki muslukları çalan 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde 4 caminin şadırvanlarındaki muslukları çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 4 caminin şadırvanlarındaki muslukları çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklar, Bahriye Sultan, Kemal Canlı ve Yayla Camilerinin şadırvanlarındaki muslukların çalındığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Camilerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 3 şüpheliyi tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin çaldıkları muslukları hurdacılara sattıklarını belirlendi. Hurdacılarda yapılan aramalarda 15 musluk ele geçirildi.

İki hurdacı hakkında suç eşyasını satın almaktan işlem yapıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde cami şadırvanlarındaki muslukları çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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