Kırklareli'nde cami şadırvanlarındaki muslukları çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 4 caminin şadırvanlarındaki muslukları çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklar, Bahriye Sultan, Kemal Canlı ve Yayla Camilerinin şadırvanlarındaki muslukların çalındığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Camilerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 3 şüpheliyi tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelilerin çaldıkları muslukları hurdacılara sattıklarını belirlendi. Hurdacılarda yapılan aramalarda 15 musluk ele geçirildi.
İki hurdacı hakkında suç eşyasını satın almaktan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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