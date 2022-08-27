Tadilat yaparken çatıdan düşen şahıs yaralandı - Son Dakika
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Tadilat yaparken çatıdan düşen şahıs yaralandı

27.08.2022 16:38
Tadilat yaparken çatıdan düşen şahıs yaralandı

Kırklareli'nde çatı onarımı yaparken 4 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı.

Kırklareli'nde çatı onarımı yaparken 4 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikanın çatısında onarım yapan İ.B. dengesini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İ.B. Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tadilat yaparken çatıdan düşen şahıs yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tadilat yaparken çatıdan düşen şahıs yaralandı - Son Dakika
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