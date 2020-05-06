Kırklareli'nde çay ocakları hizmete açılıyor - Son Dakika

Kırklareli'nde çay ocakları hizmete açılıyor

Kırklareli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre kapatılan çay ocaklarının bugün itibarıyla hizmete açılabileceğini bildirdi.

Kırklareli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre kapatılan çay ocaklarının bugün itibarıyla hizmete açılabileceğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği, kentteki çay ocaklarının hizmete başlayabileceği belirtildi. Çay ocaklarında kullanılan bardak, çay kaşığı gibi malzemelerin hijyen şartlarına uygun olmasına özen gösterilmesinin gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Servis hizmetleri sosyal mesafe kuralları gözetilerek verilecek. İşletme sahipleri ve çalışanlar mutlaka maske ile çalışacak. Belediyeler tarafından çay ocaklarının Hıfzıssıhha Kurul kararlarına uygun olarak işletilip işletilmediği düzenli denetlenecek."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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