Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı - Son Dakika

Otomobilde yapılan aramada kurusıkı silah, 52 mermi ve 20 tüfek fişeği ele geçirildi.

C.K'nın 4 ayrı hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve mala zarar verme suçlarından arandığı tespit edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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