KIRKLARELİ - Çevre yolu isteyen bisiklet ve motosikletli grup gösteri düzenledi - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bisiklet ve motosikletli grup, çevre yolu talebiyle protesto gösterisi yaptı.

Hedef Doğa Sporları Grubu öncülüğünde bir araya gelen bisiklet ve motosiklet sürücüleri, ilçeden geçen D-100 kara yolunda yaşanan trafik kazalarına dikkati çekmek amacıyla tur düzenledi.

Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nden hareket eden grup, ilçenin işlek caddelerinden geçerek Kongre Meydanı'na ulaştı.

Grup sözcüsü Yüksel Kerim Yazır, Lüleburgaz'a çevre yolu yapılmasını istediklerini söyledi.

Çevre yolunun Lüleburgaz'ın kanayan yarası haline geldiğini ifade eden Yazır, bazı vatandaşların bu yolda hayatını kaybettiğini ifade etti.

En son 18 yaşındaki Emin Karabıyık'ın trafik kazasında hayatını kaybettiğini anımsatan Yazır, şöyle konuştu:

"Bugün en sevdiğim insanlardan birinin oğlunu kaybettim. 2 sene önce de ağabeyimin oğlunu kaybettim. Artık yeter. Biz çevre yolu istiyoruz. Niye yapılmıyor? Çünkü hak etmiyoruz galiba. Daha yeterince insan ölmedi. Ölümler dursun, bisikletli ölümleri dursun, yaya ölümleri dursun, motosikletli ölümleri dursun."

Yazır, çevre yolu yapılması halinde kent merkezinde kamyon, tır, otobüs gibi ağır vasıtaların karıştığı kazaların azalacağını dile getirdi.

Grup üyeleri, daha sonra alkışlı protesto yaparak dağıldı.