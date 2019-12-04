Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde ceza hukuku poster yarışması yapıldı
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde ceza hukuku poster yarışması yapıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde ceza hukuku poster yarışması yapıldı

6 saat önce

Kırklareli Üniversitesinde, ceza hukuku poster yarışması düzenlendi.

Kırklareli'nde ceza hukuku poster yarışması yapıldı, System.String[]

Kırklareli Üniversitesinde, ceza hukuku poster yarışması düzenlendi.

Hukuk fakültesince gerçekleştirilen yarışmada, Hilal Şanlı birinci, Nurdan Kahraman ikinci, Seda Şahin ise üçüncü oldu.

2. Merkezi Derslik Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmanın jürisinde Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Baro Başkanı Turgay Hınız, Ceza Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Uğur Uruşak ve Fotoğrafçılık ve Görsel İletişim Uzmanı Öğretim Görevlisi Kürşad Erkal yer aldı.

Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir yarışma yapıldığını belirtti.

Öğrencilerin bir birinden güzel posterler hazırladığını ifade eden Musaoğlu, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı
Kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis verilen babaya tahliye Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 16:18:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde ceza hukuku poster yarışması yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]