Kırklareli'nde cezaevi firarisi tatil yaparken yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde cezaevi firarisi tatil yaparken sahte kimlik ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cezaevi firarisi B.D'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler yaptığı çalışmada B.D'yi sahil şeridinde ki bir restoranda yakaladı.

B.D'nin sahte kimlik taşıdığı ve A.T'ye ait sürücü belgesini kullandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Şüphelinin, 5 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.