Kırklareli'nde çiftçilere 1,5 ton fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde çiftçilere 1,5 ton fasulye tohumu dağıtıldı

21.05.2022 12:13
Kırklareli'nde çiftçilere 1,5 ton fasulye tohumu dağıtıldı

Kırklareli'nde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli 1,5 ton fasulye tohumu verildi.

Kırklareli'nde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli 1,5 ton fasulye tohumu verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, 150 dekar alanda uygulanmak üzere 34 çiftçiye fasulye tohumlarını teslim etti.

Aksoy, tohum teslim töreninde, Kırklareli'nin tarımsal açıdan stratejik bir bölge olduğunu söyledi.

Trakya'nın bereketli topraklara sahip olduğunu dile getiren Aksoy, gerek baklagil gerekse diğer hububat ürünlerinin yüksek verim ve kaliteyle yetiştirilebildiğini belirtti.

Projeye Kofçaz ve Pınarhisar ilçelerinin de dahil olduğunu aktaran Aksoy, "Baklagil ihtiyacının giderilmesine yönelik uygulanan projede bitkilerde verim ve kalite artışı sağlamayı hedefliyoruz. Bizler hizmet verdiğimiz bu stratejik ve vazgeçilmez sektörün sürdürülebilirliği ve gelişiminin sağlanması adına sorumluluğumuzun daha da arttığının bilinciyle çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz." diye konuştu.

Aksoy, projenin Kırklareli'ne ve ülkeye hayırlı olması, çiftçilere bol kazanç getirmesini temenni etti.

Törene, Kaymakam Elif Canan Tuncer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ile çiftçiler katıldı.

Konuşmaların ardından üreticilere fasulye tohumu dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Mehmet Aksoy, Kırklareli, Tohum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde çiftçilere 1,5 ton fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde çiftçilere 1,5 ton fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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