Kırklareli'nde çiftin yolda buldukları para dolu çanta sahibine teslim edildi - Son Dakika

Kırklareli'nde çiftin yolda buldukları para dolu çanta sahibine teslim edildi
20.03.2021 14:47
Kırklareli'nde Zakir ve Emine Çalışkan çiftinin yol kenarında buldukları ziynet eşyası ve para dolu çanta sahibine teslim edildi.
Kırklareli'nde Zakir ve Emine Çalışkan çiftinin yol kenarında buldukları ziynet eşyası ve para dolu çanta sahibine teslim edildi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Zakir ve Emine Çalışkan çifti yol kenarında bir çanta olduğunu fark etti. Çantayı kontrol eden Çalışkan çifti içerisinde bir miktar para ve ziynet eşyası olduğunu görerek durumu İğneada Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirdi. Zabıta ekiplerinin araştırması sonucu çantanın Gürkan Şener'e ait olduğunu tespit etti. Daha sonra Zabıta ekipleri çantayı sahibine teslim etti. Çanta sahibi Gürkan Şener Zakir ve Emine Çalışkan çiftine teşekkür etti. - KIRKLARELİ
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