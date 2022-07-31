Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Tatarköy köyünde anızlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında 150 dekar alan zarar gördü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde anızlık alanda çıkan yangında 150 dekar alan zarar gördü - Son Dakika

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