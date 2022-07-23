Kırklareli'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

23.07.2022 18:49
Kırklareli'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yörükbayır mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yörükbayır mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Merkeze bağlı Yörükbayır mevkisi yakınlarında orman yangını çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri ile Kırklareli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, üç helikopter ve arazözlerle müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlardan Uğur Tiryakioğlu, dumandan etkilendi. Tiryakioğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Vali, çalışmaları inceledi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Birol Ekici, AA muhabirine, yangının kontrol altına aldığını söyledi.

Yangına ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini vurgulayan Ekici, şöyle konuştu:

"İstanbul Orman Bölge Müdürümüz Yusuf (Şahin) Bey, Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz, ormanın tüm teşkilatı yangına müdahale etmiştir. Vatandaşlarla birlikte orman yangınını söndürmek için çalıştık. 25 hektar yangında zarar gören alan var. Birçok bölge taban yangını şeklinde. Bir kısım yerde de ormanımız etkilendi. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürüyor."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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