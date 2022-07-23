Yangına havadan helikopter ile karadan da arazözlerle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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