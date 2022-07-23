Kırklareli'nde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kırklareli'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Merkeze bağlı Yörükbayır Mevkii yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri ile Kırklareli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan helikopter ile karadan da arazözlerle müdahale ediliyor.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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