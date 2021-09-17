Kırklareli'nde çıkan örtü yangını söndürüldü - Son Dakika

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Lüleburgaz Belediyesi ve Kırklareli Orman Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri alevlere müdahale etti. Jandarma ekipleri de çalışmalara destek verdi.

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