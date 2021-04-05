Kırklareli'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kırklareli'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

05.04.2021 15:31
Kırklareli'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde Semih Turan (27) ile Y.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S. silahla Turan'a ateş etti.

Yaralanan Turan, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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