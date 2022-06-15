Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Nergis Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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