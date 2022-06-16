Dün, Nergis Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Serkan Ç, silahla bacağından vurulmuştu.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde çıkan silahlı kavganın şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

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