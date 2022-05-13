Kırklareli'nde çıkan yangın ambarı küle çevirdi - Son Dakika
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Kırklareli'nde çıkan yangın ambarı küle çevirdi

13.05.2022 18:46
Kırklareli'nde çıkan yangın ambarı küle çevirdi

Kırklareli'nde köy evinde çıkan yangın evin ambarını küle çevirdi.

Kırklareli'nde köy evinde çıkan yangın evin ambarını küle çevirdi. Evin deposunda bulunan tarım ürünleri de kullanılmaz hale geldi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Ağayeri köyünde çıkan yangın, içinde tarım ürünlerinin bulunduğu ambarı küle çevirdi. Köy halkından Mümin Bekar'a ait evin ambar bölümünde çıkan yangında ambarda yer alan malzemeler yanarken, tarım aletleri de kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile daha fazla büyümeden söndürülen yangında evin bahçesinde bulunan gübreler daha büyük bir felakete sebep olmadan alevlerden uzaklaştırıldı. Ahırda bulunan hayvanlar ise köy halkı tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde çıkan yangın ambarı küle çevirdi
Kırklareli'nde çıkan yangın ambarı küle çevirdi
Kırklareli'nde çıkan yangın ambarı küle çevirdi
Kırklareli'nde çıkan yangın ambarı küle çevirdi
Kırklareli'nde çıkan yangın ambarı küle çevirdi
Kırklareli'nde çıkan yangın ambarı küle çevirdi
Kırklareli'nde çıkan yangın ambarı küle çevirdi
Kırklareli'nde çıkan yangın ambarı küle çevirdi
Kırklareli'nde çıkan yangın ambarı küle çevirdi
Kırklareli'nde çıkan yangın ambarı küle çevirdi
Kırklareli'nde çıkan yangın ambarı küle çevirdi

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Kırklareli, Yangın, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde çıkan yangın ambarı küle çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde çıkan yangın ambarı küle çevirdi - Son Dakika
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