Kırklareli'nde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kofçaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Yeşillik Mahallesi'nde Fehmi Kanlıkılıç'a (84) ait evin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede tüm evi sararken Fehmi ve Fatma Kanlıkılıç (82) çifti yangını fark ederek evden çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:03 - Kaynak: AA
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