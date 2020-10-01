Kırklareli'nde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Yangın kısa sürede tüm evi sararken Fehmi ve Fatma Kanlıkılıç (82) çifti yangını fark ederek evden çıktı.

Yeşillik Mahallesi'nde Fehmi Kanlıkılıç'a (84) ait evin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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