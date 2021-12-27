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Kırklareli'nde çıkan yangında çok sayıda saman kül oldu - Son Dakika

Kırklareli'nde çıkan yangında çok sayıda saman kül oldu

27.12.2021 11:52
Kırklareli'nde çıkan yangında çok sayıda saman kül oldu

Kırklareli'nde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesi Yeni Mahalle Mevkiinde Feyzullah Yıldız'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında çok sayıda saman kül oldu. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde çıkan yangında çok sayıda saman kül oldu
Kırklareli'nde çıkan yangında çok sayıda saman kül oldu

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Kırklareli, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde çıkan yangında çok sayıda saman kül oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde çıkan yangında çok sayıda saman kül oldu - Son Dakika
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