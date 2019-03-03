Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Cinayet

Kırklareli'nde Cinayet

1 saat önce

Kırklareli'nde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Kırklareli'nde Cinayet, System.String[]
Kırklareli'nde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Asilbeyli köyünde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, vücudunda darp izleri olan ve silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilen kişinin Okan Algur (29) olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, Algur'un cesedi İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Babaeski ilçesinde yaşayan Algur'un yakınları ise olayın aydınlatılması için emniyet müdürlüğü önüne yürüdü. Grup burada bir süre bekledikten sonra olaysız şekilde dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:50 Kaynak: AA

Jandarma, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 3 Yaralı Kırklareli Babaeski'de Cinayet Gerginliği

Aksaray'da Afgan Genç, Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Arkadaşını Öldürdü Seçime Sayılı Günler Kala HDP, Batıdaki Adaylarını Geri Çekebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 00:57:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]