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Kırklareli'nde cinayet

10 dakika önce

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sinanlı köyü Kumocakları mevkisinde aralarında husumet olduğu ileri sürülen Bülent Taşkın (53) ile Ali Ç. (32) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ali Ç, belinden çıkardığı silah ile Taşkın'a ateş etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Taşkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardında Taşkın'ın cesedi Babaeski Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Vücudunda darp izlerinin de olduğu öğrenilen Taşkın'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan olay yerinden kaçan şüpheli Ali Ç. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Ç, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kırklareli, Babaeski, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:32 Kaynak: AA
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