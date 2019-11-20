Kırklareli'nde cinayet sanığı baba ve oğlunun yargılanmasına devam edildi

Kırklareli'nde, kızı Tuğba Yıldırım ile birlikte yaşadığı Caner Atlı'yı öldürdükleri gerekçesiyle baba ve oğlu hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan ve oturuma ara verilen duruşmanın bugün ki celsesine, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuksuz yargılanan baba Abdulkadir Yıldırım ile Atlı'nın babası Şenol ile annesi Sebahat Atlı hazır bulundu. Tutuklu sanık Abdulvahap Yıldırım ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı.

Tanıkların duruşmaya katılmaması üzerine mahkeme heyetince tanıkların mahkeme huzuruna zorla getirilmesi kararı çıkarıldı.

Dün savunmaları tamamlanan müşteki ve sanık avukatlarının savunmasının ardından Cumhuriyet savcılığı tutukluluğa ilişkin mütalaa verdi.

Savcılık mütalaasında, sanıkların mevcut durumlarının devamını talep etti.

Müşteki avukatları ise mahkeme heyetine, tutuksuz sanık baba Abdulkadir Yıldırım'ın tutuklanması talebinde bulundu.

Bir süre ara verilen duruşmada, müşteki avukatlarının taleplerinin reddine karar verilerek, sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmedildi.

Duruşma 7 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

İddianameden

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10 Eylül 2018'de Tuğba Yıldırım ile birlikte yaşadığı Caner Atlı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, baba Abdulkadir Yıldırım ve oğlu Abdulvahap Yıldırım hakkında, eylem birliği içerisinde tasarlayarak cinayetleri işledikleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.