Kırklareli'nde çocuğa alkollü içki satan kişiye 32 bin 712 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 18 yaşından küçük çocuğa alkollü içki satan işletmeciye 32 bin 712 lira ceza yazıldı.
Büyükmandıra beldesinde jandarma ekipleri, bir işletmede yaşı küçük çocuklara alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, T.S'nin yaşı küçük F.E.A'ya alkollü içki sattığını tespit etti. İşletme sahibine 32 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.
Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: AA
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