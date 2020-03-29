Kırklareli'nde çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak - Son Dakika

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi.



Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin arttırıldığı belirtildi.

Açıklamada, market ve pazar yerlerine 12 yaş ve altındaki çocukların alınmayacağı ifade edildi.

Yolcu taşımacılığına kısıtlama getirildiği bildirilen açıklamada, "Taksi ve benzeri araçların İl dışına otobüs hizmeti görecek şekilde yapacakları hizmet geçici olarak durdurulmuş ve internet tabanlı uygulamalar ile yapılan seyahatlere kesinlikle izin verilmeyecek, kolluk birimlerince takibi ve denetimi yapılacak." ifadelerine yer verildi.