Kırklareli'nde "Çok sesli çocuk korosu" konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'Çok sesli çocuk korosu' konseri - Son Dakika

Kırklareli'nde "Çok sesli çocuk korosu" konseri

6 saat önce

Kırklareli Belediyesinin "Çok sesli çocuk korosu" konser verdi.

Kırklareli'nde

Kırklareli Belediyesinin "Çok sesli çocuk korosu" konser verdi.

Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında açtığı müzik kurslarına katılan çocuklar tarafından oluşturulan koro Kültür Merkezinde piyano çalarak, şarkılar seslendirdi.

Burcu Şimşek Dağ'ın, şefliğini yaptığı koro katılımcıların beğenisini topladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel, etkinlik sonrasında çocukları tebrik etti.

Belediye olarak kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini ifade eden Özel, çocuklara fırsat verildiğinde her zorluğun üstesinden gelebileceklerine inandığını aktardı.

Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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