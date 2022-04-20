KIRKLARELİ - Çöken ağılın enkazında kalan bir kişi yaralandı, 40 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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KIRKLARELİ - Çöken ağılın enkazında kalan bir kişi yaralandı, 40 küçükbaş hayvan telef oldu

20.04.2022 13:33

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki bir ağılın çökmesi sonucu bir kişi yaralandı, 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki bir ağılın çökmesi sonucu bir kişi yaralandı, 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yeni Mahalle Çilekli mevkisinde Ali Sezen'e ait ağıl çöktü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), belediye ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sezen kendi imkanları ile enkazın altından çıktı. Enkazın altında kalan Mehmet Sirtmaç ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Sirtmaç, kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ekipler telef olan 40 koyunu da enkazın altından çıkardı.

Enkaz kaldırma çalışmalarına Mehmetçik ile vatandaşlarda destek verdi.

Sezen, gazetecilere yaptığı açıklamada ağılda bulunan 300 küçükbaş hayvanını dışarı çıkartmak için girdikleri ağılın çöktüğünü söyledi.

Çöken ağılın altında kaldıklarını anlatan Sezen, "Sanki deprem oldu gibi anında çöktü. Hayvanlar ve biz altında kaldık." dedi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ise aşırı şiddetli yağmurdan zarar gören ağılın yıkılıp, 40 hayvanın telef olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Enkazı Kaldırdıktan sonra üreticiye gerekli yardımların yapılacağını dile getiren Aksoy, "Çiftçilerimize tavsiyemiz şudur, bakanlığımız yüzde 50 destekli ağıl, ağır ve kışla yenilemeye destek veriyor. Lütfen çiftçilerimiz müdürlüklerimize uğrasınlar. Böyle kazalara, belalara maruz kalmayalım. Hem hayvanlarımız telef oluyor hem de canımız acıyor hem de devletin ekonomik olarak kayıpları oluyor." diye konuştu.

Kofçaz Kaymakamı Ömer Bulut ile Belediye Başkanı Ziya Karataş bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

KIRKLARELİ - Çöken ağılın enkazında kalan bir kişi yaralandı, 40 küçükbaş hayvan telef oldu
KIRKLARELİ - Çöken ağılın enkazında kalan bir kişi yaralandı, 40 küçükbaş hayvan telef oldu
KIRKLARELİ - Çöken ağılın enkazında kalan bir kişi yaralandı, 40 küçükbaş hayvan telef oldu
KIRKLARELİ - Çöken ağılın enkazında kalan bir kişi yaralandı, 40 küçükbaş hayvan telef oldu
KIRKLARELİ - Çöken ağılın enkazında kalan bir kişi yaralandı, 40 küçükbaş hayvan telef oldu
KIRKLARELİ - Çöken ağılın enkazında kalan bir kişi yaralandı, 40 küçükbaş hayvan telef oldu
KIRKLARELİ - Çöken ağılın enkazında kalan bir kişi yaralandı, 40 küçükbaş hayvan telef oldu
KIRKLARELİ - Çöken ağılın enkazında kalan bir kişi yaralandı, 40 küçükbaş hayvan telef oldu
KIRKLARELİ - Çöken ağılın enkazında kalan bir kişi yaralandı, 40 küçükbaş hayvan telef oldu

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Kaynak: AA

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