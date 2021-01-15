Son Dakika | KIRKLARELİ - Cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı - Son Dakika

Son Dakika | KIRKLARELİ - Cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı

15.01.2021 14:33

Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı, kapalı pazar yerinde de kılındı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı, kapalı pazar yerinde de kılındı.

Kırklareli Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla kapalı pazar yerinde namaz kılınması için uygun ortam oluşturuldu.

Alan cemaatin 4 metre aralıklarla saf tutacağı şekilde düzenlendi.

Vatandaşlar kontrollerin ardından kapalı pazar yerine alındı.

İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir tarafından hutbe okunmasının ardından cuma namazı kılındı.

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki cami sayısının Kovid-19 sürecinde uygulanan tedbirlere göre, cemaati alacak kapasitede olmadığını söyledi.

Cemaatin büyük bir bölümün cuma namazını camilerin bahçelerinde kıldığını ifade eden Özdemir, "Kış nedeniyle, bundan sonra vatandaşlarımızın soğukta namaz kılmaması amacıyla kapalı pazar yerinde de namaz kılınacak. İlk uygulamayı bugün başlattık. Bundan sonra her hafta cuma namazları burada kılınabilecek." dedi.

Son Dakika | KIRKLARELİ - Cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı
Son Dakika | KIRKLARELİ - Cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı
Son Dakika | KIRKLARELİ - Cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı
Son Dakika | KIRKLARELİ - Cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı

Kırklareli, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | KIRKLARELİ - Cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı - Son Dakika


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