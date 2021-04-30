Kırklareli'nde cuma namazı yürüyüş mesafesindeki camilerde kılındı - Son Dakika

Kırklareli'nde cuma namazı yürüyüş mesafesindeki camilerde kılındı
30.04.2021 15:03
Kırklareli'nde, korona virüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek olan tam kapanma sürecinin ilk gününde vatandaşlar cuma namazını yürüme mesafesinde bulunan camilerde kıldı.
Kırklareli'nde, korona virüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek olan tam kapanma sürecinin ilk gününde vatandaşlar cuma namazını yürüme mesafesinde bulunan camilerde kıldı.
Korona virüsüyle mücadele kapsamında 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'da bitecek olan tam kapanmanın ilk gününde vatandaşlar cuma namazlarını kılabilmesi için yürüme mesafesinde bulunan camilere akın etti.
Cuma namazı, covid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında sosyal mesafenin korunduğu saf düzeninde maskelerle kılındı. - KIRKLARELİ
Son Dakika Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım hazırlığına başlayan EURO 2020 hesabı, Semih'in Hırvatistan'a attığı golü paylaştı Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu Kanala düşen Eymen'in cansız bedeni bulundu! Köylülerin iddiası ise tüyler ürpertti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz Kendilerini polisten akıllı zannetseler de başaramadılar! Kafenin balkonundan, yan balkona böyle kaçtılar İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler