Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi 'nde bir grup arasında kavga olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Pınar Mahallesi, Kırklareli, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde darbettikleri kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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