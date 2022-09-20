Kırklareli'nde darbettikleri kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde darbettikleri kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

20.09.2022 09:50
Kırklareli'nde darbettikleri kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Kırklareli'nde darbettikleri kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Kırklareli'nde darbettikleri kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi'nde bir grup arasında kavga olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 1 kişinin yaralı halde yerde yattığını gördü.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri olayda darbedilip bıçakla yaralanan M.M.H'yi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüpheli G.A, M.Y. ile Y.C. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Pınar Mahallesi, Kırklareli, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde darbettikleri kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde darbettikleri kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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