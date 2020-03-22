Kırklareli'nde define arayan 4 şüpheli suç üstü yakalandı - Son Dakika

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Kırklareli'nde define arayan 4 şüpheli suç üstü yakalandı
6 saat önce
Vize ilçesinde 4 şüpheli define ararken suç üstü yakalandı.
Vize ilçesinde 4 şüpheli define ararken suç üstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinin Sülüklü Göl mevkisinde H.Y, H.G, S.A ve M.G'nin define aradığını tespit etti.
Ekipler, düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:58 Kaynak: AA
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