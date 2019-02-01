Kırklareli'nde Define Arayan İki Şüpheli Yakalandı
45 dakika önce
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde iki şüpheli karada ve denizde define ararken suç üstü yakalandı.
Kırklareli
'nin Vize
ilçesine bağlı Kıyıköy
beldesinde iki şüpheli karada ve denizde define ararken suç üstü yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Kasatura Körfezi mevkisinde Ş.A ve E.S'nin karada ve denizde define aradığını tespit etti.
Ekipler, düzenlediği operasyonda, Ş.A ve E.S'yi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede şüphelilerce dalış sonrası denizden çıkarıldığı belirlenen hava ştandrosu ele geçirildi.
Hava ştandrosu Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanlarınca imha edildi.
Şüpheliler jandarmaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:43 Kaynak: AA
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