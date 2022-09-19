19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika
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19 Eylül Gaziler Günü

19.09.2022 12:20
19 Eylül Gaziler Günü

Kırklareli'nde Demirköy, Vize ve Pınarhisar belediye başkanları 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli'nde Demirköy, Vize ve Pınarhisar belediye başkanları 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, mesajında, aziz vatan uğruna yüreğini ve cesaretini ortaya koymuş, gözünü budaktan sakınmamış kahraman gazilerin Gaziler Günü'nü kutlamanın heyecanının yaşandığını belirtti.

Gazilerin, istiklal ve istikbal için canlarını seve seve feda etmeye hazır olan aziz milletin kahramanları olduğunu aktaran Gün, kahramanların şanlı tarihin her döneminde emsalsiz destanlar yazmış, bunun sonucunda da şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaştıklarını kaydetti.

Vatan topraklarında huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşanabiliyorsa bunun şehit ve gaziler sayesinde olduğunu belirten Gün, mesajında şunları kaydetti:

"Vatanımızın her köşesinde şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, bunda aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin payı büyüktür. 19 Eylül'ün yurdumuzun her yerinde Gaziler Günü olarak kutlanması, gönlümüzde yerleri her zaman farklı olan kahraman şehitlerimize ve gazilerimize karşı olan vefa borcumuzu bir nebze olsa sunma imkanı vermiştir. Bu anlamlı gün dolayısıyla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum."

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Türk milletinin şehit ve gazilere borçlu olduğunu belirtti.

Şehit ve gazilerin destansı kahramanlıklarının tarihe altın harflerle kazındığını aktaran Talay:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi şükran ve rahmetle yad ediyor, hayatta olan tüm kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor, sağlık ve afiyetler diliyorum."

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp de şehit ve gazilerin asla unutulmadığını ve unutulmayacağını kaydetti.

Şehit ve gazilerin girdikleri her mücadelede vatan toprakları için canlarını siper ettiklerini aktaran Özalp, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitlerimize ve merhum gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşamlarını sürdüren gazilerimizin de 19 Eylül Gaziler Gününü kutluyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

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