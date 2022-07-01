Karadağ, burada yaptığı konuşmada, bölge yapısına en uygun yulaf çeşidini tespit etmek için demonstrasyon sahalarında denemeler yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde demonstrasyon sahasına ekilen yulaf çeşitleri hasat edildi - Son Dakika

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