Kırklareli'nde denizde boğulan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Dün, Sahil Güvenlik ekipleri denizden, jandarma ekipleri "drone" ile havadan, AFAD ekipleri ise karadan arama çalışmaları yapmış, havanın kararması üzerine çalışmalara ara verilmişti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ), İğneada Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

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