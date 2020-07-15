Kırklareli'nde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

İğneda'ya günübirlik tatile giden Hayrullah Torun (44), ailesiyle serinlemek için Mert Gölü mevkisinde denize girmiş ve dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu.

Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İğneada Jandarma Komutanlığı ile sahil güvenlik ekipleri, 3 gün önce denizde kaybolan Hayrullah Torun 'un (44) cesedine ulaştı.

Kırklareli 'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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