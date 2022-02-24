Kırklareli'nde derede kum adacığında mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde derede kum adacığında mahsur kalan köpek kurtarıldı

24.02.2022 17:03
Kırklareli'nde derede kum adacığında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Kırklareli'nde sağanak yağış sebebiyle derenin debisinin yükselmesi sonucu kum adacığında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırklareli'nde sağanak yağış sebebiyle derenin debisinin yükselmesi sonucu kum adacığında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde derenin ortasında bulunan kum adacığında bir köpeğin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yolu trafiğe kapadı. Ekipler köpeğe karadan ulaşamadı. Daha sonra çelik halat yardımıyla bir itfaiye eri indi. İtfaiye eri köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Köpek doğal ortamına bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde derede kum adacığında mahsur kalan köpek kurtarıldı
Kırklareli'nde derede kum adacığında mahsur kalan köpek kurtarıldı

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Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde derede kum adacığında mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika


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