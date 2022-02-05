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Kırklareli'nde dereye devrilen otomobildeki kişinin ölümüne ilişkin sürücü gözaltında - Son Dakika

Kırklareli'nde dereye devrilen otomobildeki kişinin ölümüne ilişkin sürücü gözaltında

05.02.2022 10:44
Kırklareli'nde dereye devrilen otomobildeki kişinin ölümüne ilişkin sürücü gözaltında

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde dereye devrilen otomobildeki kişinin ölümüyle ilgili sürücü gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde dereye devrilen otomobildeki kişinin ölümüyle ilgili sürücü gözaltına alındı.

Büyükmandıra beldesinde dereye devrilen otomobildeki İbrahim Taş'ın (48) ölümüne ilişkin sürücü Z.Z. (45) jandarmada ifade verdi.

Şüphelinin ifadesinde, dereye yakın bir tarlada arkadaşı ile alkol aldıktan sonra otomobilin vitesini yanlış takması sonucu dereye düştüklerini, kendisinin araçtan çıktığını, arkadaşının ise çıkamadığını söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan Z.Z'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, otopsi işlemleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Taş'ın Kovid-19 testinin pozitif olduğu belirlendi.

Olay

Büyükmandıra beldesinde 3 Şubat'ta seyir halindeki otomobil dereye devrilmiş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Dalgıçlar, kayıp İbrahim Taş'ın (48) cesedinin dere içerisindeki otomobilde olduğunu tespit etmiş, araç iş makineleriyle dereden çıkarılmıştı.

Otomobil sürücüsü Z.Z ise kendi imkanlarıyla otomobilden çıktığını belirtmişti.

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Büyükmandıra, İbrahim Taş, Kırklareli, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde dereye devrilen otomobildeki kişinin ölümüne ilişkin sürücü gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde dereye devrilen otomobildeki kişinin ölümüne ilişkin sürücü gözaltında - Son Dakika
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